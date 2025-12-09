Адаптер Viltrox EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00090045 Артикул: б/у-НСК 2025-12-09/3 Код товара: УТ-00090045 Артикул: б/у-НСК 2025-12-09/3 Тип аксессуара адаптеры для оптики Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

s

: -

Комплектация: Коробка, крышки, шестигранник.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара адаптеры для оптики Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

s

: -

Комплектация: Коробка, крышки, шестигранник.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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