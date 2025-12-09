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Адаптер Viltrox EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-) (б/у)

  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
  • EF-EOSM2, с Canon EF на EOS M, спидбустер 0.71х (состояние 4-)
Код товара:УТ-00090045
Артикул:б/у-НСК 2025-12-09/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
s\n: -
Комплектация: Коробка, крышки, шестигранник.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.