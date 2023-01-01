Штатив Viltrox Weelite C01 для осветителя K21
Код товара : УТ-00061893
Артикул : C01
490 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.048
Описание
Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках. Подходит для установки осветителя Viltrox K21.
Небольшой размер и удобство переноски: размер мини-штатива составляет 7.62 х 2.5 х 2.5 см, весит всего 48 г и может быть легко помещен в карман.