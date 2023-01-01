Описание

Простая и компактная настольная тренога для установки съёмочного оборудования или стабилизаторов с креплением 1/4". Модель выполнена их прочного АБС пластика и имеет противоскользящее покрытие на ножках. Подходит для установки осветителя Viltrox K21.

Небольшой размер и удобство переноски: размер мини-штатива составляет 7.62 х 2.5 х 2.5 см, весит всего 48 г и может быть легко помещен в карман.