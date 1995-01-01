Viltrox BT-FZ100 – зарядное устройство для двух аккумуляторов Sony NP-FZ100 и одновременно универсальный портативный аккумулятор для смартфонов и другой портативной техники, «2 в 1». Встроенный литиевый аккумулятор 7.4В 5.5Ач содержит энергии даже больше, чем стандартный «пауэрбанк» на 10 000 мАч (поскольку в них используются аккумуляторы с напряжением 3.7В).

Поддержка протоколов Quick Charge 3.0, USB Power Delivery 3.0, FCP (Huawei), AFC (Samsung) и Apple 2.4A обеспечивает быструю зарядку широкого спектра смартфонов разных производителей, также можно заряжать фотоаппараты, беспроводные наушники, микрофоны и другие устройства. Само собой, батареи NP-FZ100 тоже можно перезаряжать внутри кейса, без доступа к розетке, а также использовать кейс для хранения и ношения запасных аккумуляторов. Если кейс полностью разряжен, то для зарядки аккумуляторов требуется подключить по USB внешний источник питания, скорость зарядки будет зависеть от его мощности, а также от того, заряжаете ли вы одну батарею или сразу две.

При использовании быстрого зарядного устройства на 30 Вт (и выше) аккумулятор кейса полностью заряжается за 80 минут. На ЖК экране выводится вся необходимая информация: емкость каждой батареи, а также уровень заряда самого кейса. Крышка кейса плотно закрывается на магнитный замок.

Характеристики

Емкость аккумулятора: 7.4В 5.5Ач (40.7 Втч)

Входной ток: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2A (30 Вт макс.)

Поддерживаемые протоколы: PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, Apple 2.4A

USB-C выход: PD 3.0: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2A (30 Вт макс.) QC 3.0: 5В 3A, 9В 2A, 12В 2A (24 Вт макс.) Samsung AFC: 9В 2A, 12В 2A (24 Вт макс.) Huawei FCP: 5В 3A, 9В 2.5A, 12В 2A (24 Вт макс.) Apple 2.4A (старые модели iPhone): 5В 2.4А (12 Вт макс.)

Размеры: 10 х 8.8 х 5.3 см

Вес: 320 г

Комплектация: зарядный кейс, чехол, инструкция.

USB кабель и аккумуляторы для камеры в комплект не входят!

Совместимые камеры: