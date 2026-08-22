Объектив Viltrox AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00096537 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-08-22-4 Код товара: УТ-00096537 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-08-22-4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n:6007603486

Комплектация: объектив, крышка, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

S/n:6007603486

Комплектация: объектив, крышка, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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