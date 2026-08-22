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Объектив Viltrox AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New) (б/у)

  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
  • AF 85mm f/1.8 STM II XF (состояние Like New)
Код товара:УТ-00096537
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-08-22-4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New
S/n:6007603486
Комплектация: объектив, крышка, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.