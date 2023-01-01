Описание

Автофокусный портретный объектив. Обеспечивает очень высокая резкость практически по всему кадру (на 35-мм матрицах снижение детализации заметно только на самых границах кадра). Превосходное мягкое боке - без каких либо контуров или «луковых колец».

Диафрагма 9-лепестковая, скругленная, поэтому блики сохраняют приятную круглую форму, без угловатости. На открытой диафрагме по краям кадра круглые источники света в расфокусированном состоянии отображаются как овалы («кошачьи глазки») - это естественный эффект, вызываемый виньетированием, который полностью сходит на нет при f/2.8. Дисторсия полностью отсутствует, даже без какой-либо программной коррекции, хроматические аберрации малозаметны - вы обратите внимание только при увеличении 1:1 или даже 2:1.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе – но, к сожалению, без влагозащиты. Просветляющее покрытие многослойное HD Nano, объектив достаточно хорошо справляется с контровым и боковым светом. Верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими олеофобными свойствами – меньше пачкается и легче чистится. В комплекте идет бленда.

Для обновления прошивок в хвостовой части объектива предусмотрен USB порт. В целом, Viltrox AF 85mm f/1.8 представляет собой отличный объектив для портретной съемки. При очень доступной цене по качеству изображения его можно сравнивать с объективами профессионального уровня. Довольно удивительно для компании из Китая, которая совсем недавно вышла на рынок фотографической оптики, не имея за спиной никакого специализированного опыта в этой области.