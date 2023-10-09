Объектив Viltrox AF 85mm f/1.8 II Fujifilm XF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070673
Артикул : б/у-НМ 2023-10-09
Причина уценки:
без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 135673
Тип объектив
Тип объектива стандартный, телеобъектив, портретный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.8 мм
Макс. фокусное расстояние 16 мм
Кратность зума 8.9x
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.8 м
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 10
Размеры и вес
Диаметр 80 мм
Длина 92 мм
Вес 492 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 6007627334
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка
Гарантия от 14 до 90 дней