Описание

Код товара: 135673

Тип объектив

Тип объектива стандартный, телеобъектив, портретный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.8 мм

Макс. фокусное расстояние 16 мм

Кратность зума 8.9x

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.8 м

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 10

Размеры и вес

Диаметр 80 мм

Длина 92 мм

Вес 492 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 6007627334

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка

Гарантия от 14 до 90 дней