Описание

Код товара: 137247

Автофокусный портретный объектив, выпускающийся для популярных беззеркальных систем Sony и Fujifilm. Вторая версия (II) отличается от первой заметным снижением веса, а также обновленным мотором фокусировки – все также STM, но немного другой, что заметно даже на слух. Оптическую схему объектива вообще не трогали, так как она изначально была очень хороша: очень высокая резкость практически по всему кадру (на 35-мм матрицах снижение детализации заметно только на самых границах, буквально в углах кадра, на APS-C, по понятным причинам, изображение резкое от края до края). Превосходно мягкое боке, полное отсутствие дисторсии, минимальный уровень хроматических аберраций.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, коробка; 6007636966;

Гарантия 90 дней.