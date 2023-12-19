Объектив Viltrox AF 85mm f/1.8 II для Fujifilm X (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072247
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137247
Автофокусный портретный объектив, выпускающийся для популярных беззеркальных систем Sony и Fujifilm. Вторая версия (II) отличается от первой заметным снижением веса, а также обновленным мотором фокусировки – все также STM, но немного другой, что заметно даже на слух. Оптическую схему объектива вообще не трогали, так как она изначально была очень хороша: очень высокая резкость практически по всему кадру (на 35-мм матрицах снижение детализации заметно только на самых границах, буквально в углах кадра, на APS-C, по понятным причинам, изображение резкое от края до края). Превосходно мягкое боке, полное отсутствие дисторсии, минимальный уровень хроматических аберраций.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, коробка; 6007636966;
Гарантия 90 дней.