Описание

Код товара: 135536

Высококачественное оптическое стекло, в том числе один элемент из супер-низкодисперсионного оптического стекла.

Автофокусировка - быстрый и тихий STM мотор

Нано-покрытие стёкол

Плавающая внутренняя фокусировка

Полностью металлический корпус объектива

Диаметр фильтра: 72мм

Минимальная дистанция фокусировки: 80см

Вес: 636г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 6007212700

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация.

Гарантия 90 дней.