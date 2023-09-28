Объектив Viltrox AF 85mm f/1.8 Fujifilm XF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070536
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-28/03
Причина уценки:
Незначительные потертости, мелкие царапины на кольце зума, передняя крышка, дубликат.
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Код товара: 135536
Высококачественное оптическое стекло, в том числе один элемент из супер-низкодисперсионного оптического стекла.
Автофокусировка - быстрый и тихий STM мотор
Нано-покрытие стёкол
Плавающая внутренняя фокусировка
Полностью металлический корпус объектива
Диаметр фильтра: 72мм
Минимальная дистанция фокусировки: 80см
Вес: 636г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 6007212700
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация.
Гарантия 90 дней.