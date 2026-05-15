Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Viltrox AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5) (б/у)

  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 56mm f/1.7 Nikon Z (состояние 5)
Код товара:УТ-00093882
Артикул:б/у-Крд 2026-05-15/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 158882

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
S/n:04T1SPJ
Комплектация: обьектив, бленда,обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.