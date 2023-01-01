Описание

Автофокусный объектив для беззеркальных камер. В пересчете на кроп-фактор (1.5х) это классический портретный объектив, требующий некоторого расстояния между фотографом и моделью: в среднем от 2 до 5 метров (от «головы и плеч» до ростового). Оптическая схема довольно непростая, включает 10 элементов в 9 группах, из них один со сверхнизкой дисперсией (ED) и один с высокой рефракцией (HR). Как можно видеть из графика MTF и галереи снимков (все портреты сделаны на f/1.4), объектив демонстрирует прекрасную, «рабочую» резкость даже на полностью открытой диафрагме.

Да, заметно падение по самым краям кадра, но это является разумным компромиссом: асферические элементы, которые обычно и используются для повышения резкости по краям, в этой схеме отсутствуют, так как относительно недавно выяснилось, что асферики ухудшают качество боке, добавляя такие артефакты как, например, «луковые кольца» в расфокусированных источниках света. В конце концов, если вам критически важно разместить модель в самом углу кадра, то можно просто закрыть диафрагму на 1-2 ступени. Диафрагма 9-лепестковая, поэтому даже при закрытии до f/2.8 точечные источники света сохраняют приятную округлую форму. По краям кадра на открытой диафрагме они сжимаются в овалы («кошачьи глазки» или «лимончики») – это естественный эффект, вызываемый виньетированием. При небольшом диафрагмировании эффект пропадает, как, собственно, и само виньетирование.

Как можно видеть, у объектива очень хороший рисунок: размытие как переднего, так и заднего плана очень плавное, нет контуризации (нервозности) или других артефактов боке. Для портретного объектива это, наверно, самое важное.

Второй важной вещью является автофокус: его наличие позволяет фотографу меньше отвлекаться на техническую сторону съемки и сосредоточиться на композиции и общении с моделью. Viltrox AF 56mm f/1.4, как и почти все беззеркальные автофокусные объективы, обладает встроенным линейным шаговым мотором (STM), который работает тихо, плавно и довольно быстро, хотя иногда проявляется «рыскание». Фокусировка внутренняя, за счет плавающей группы элементов, которая заодно исправляет аберрации на минимальной дистанции фокусировки (у объективов, которые фокусируются всем линзоблоком, они неизбежны). Как и у других объективов, фокусировочное кольцо не имеет прямой связи с механизмом фокусировки, а работает через электронику («focus by wire»). Кольцо диафрагмы вращается без ступеней, но если вам это не нравится, то его можно оставить в положении «A» и пользоваться одним из дисков на камере.

Объектив выполнен в компактном и полностью металлическом корпусе с хромированным латунным байонетом, бленда также металлическая – все на высоком уровне. Влагозащита отсутствует – как и у Fujifilm XF 56mm f/1.2 R. В хвостовой части имеется USB вход для обновления прошивки объектива. Viltrox достаточно ответственно относится к поддержке продуктов и часто выпускает обновления – по большей части они касаются именно алгоритмов работы автофокуса, поскольку Fujifilm не раскрывает своих секретов и компании приходится заниматься обратным инжинирингом.

В целом, Viltrox AF 56mm f/1.4 представляет собой отличный портретный объектив за адекватную цену. Это отличный выбор для любителя или даже профессионального фотографа (или видеографа) с ограниченным бюджетом.