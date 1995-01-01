Легкий и светосильный стандартный объектив для беззеркальных камер. Хорошо подходит для портретной съемки, уличной фотографии и других сюжетов. Фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу без эффекта расширения или сжатия – такую, какой ее видит человеческий глаз. Широкая максимальная диафрагма f/2 позволяет снимать при слабом освещении, а также мягко размывать фон. Благодаря компактности такой объектив удобно брать с собой на прогулку, использовать для повседневной съемки.

Viltrox AF 50mm f/2 Air обладает сложной оптической схемой: целых 13 элементов в 9 группах, из них 1 асферический, 3 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 4 с высокой рефракцией (HR). Как можно видеть из графика MTF, это обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра, незначительное снижение контраста наблюдается только на самых границах кадра и, при необходимости, исправляется закрытием диафрагмы на пару ступеней, примерно до f/4. Низкодисперсионные элементы эффективное исправляют хроматические аберрации: зеленая или пурпурная кайма практически не появляется на изображениях даже в сложных ситуациях, к примеру, когда в кадре присутствуют блики на блестящих объектах, кроны деревьев на фоне ясного неба и так далее. Едва заметный хроматизм в определенных ситуациях можно заметить в расфокусированных областях.

Виньетирование (затемнение по краям кадра) на открытой диафрагме достаточно сильное, около 2 - 2.5 ступеней, но оно также исправляется диафрагмированием или применением электронных коррекций. Дисторсия (искажения геометрии) отсутствует практически полностью: около 0.5% подушкообразного искривления. При желании это также автоматически исправляется в современных камерах (при съемке в JPEG) или в фоторедакторах (путем применения профиля объектива). Дыхание фокуса (сдвиг границ кадра при изменении дистанции фокусировки) присутствует, но в малозаметном виде.

Объектив обладает приятным боке, размытие очень мягкое, а скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает, соответственно, округлую форму бликов от расфокусированных источников света. Если очень сильно вглядываться в крупные блики, можно заметить их пористую структуру («луковые кольца») – таков эффект от применения в оптической схеме одного асферического элемента, но на практике это не бросается в глаза. Единственным серьезным минусом можно назвать слабую стойкость к контровому свету: при съемке против солнца или других ярких источников света возможно появление крупных ореолов и бликов. Использование бленды, идущей в комплекте, частично помогает с исправлением этого недостатка. У объектива, конечно, имеется многослойное просветление, но оно, очевидно, не всегда справляется. Передняя линза обладает олеофобным и водоотталкивающим покрытием, поэтому легко очищается обычной тканевой салфеткой.

Фокусировка внутренняя, она осуществляется с помощью плавающих линзогрупп, поэтому достаточно хорошо корректируются аберрации при съемке на близких дистанциях, хотя в целом объектив плохо подходит для крупных планов: минимальная дистанция фокусировки составляет 0.51 м, а максимальное увеличение, соответственно, 0.11х. Благодаря тому, что линзы довольно легкие, STM мотор передвигает их быстро и плавно, без каких-либо затруднений. С современными камерами наведение на резкость происходит практически моментально, не вызывает проблем и слежение за перемещающимися объектами.

Объектив выполнен в корпусе из пластика с латунным байонетным креплением. Качество сборки хорошее, без люфтов и скрипов, кольцо ручной фокусировки вращается с умеренным сопротивлением. Какие-либо кнопки или переключатели на корпусе отсутствуют – все управление осуществляется через меню камеры. Порт USB-C, расположенный на байонетном креплении, позволяет владельцам самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.

В целом, Viltrox AF 50mm f/2 Air – это недорогой и компактный объектив, который может использоваться как на камерах формата APS-C, так и на полном кадре. Он подходит для широкого диапазона сюжетов, для начинающих фотографов его можно смело рекомендовать в качестве второго объектива.

Характеристики

Байонет: Nikon Z (35 мм)

Фокусное расстояние: 50 мм

Относительное отверстие: 1:2

Минимальная диафрагма: 1:16

Минимальная дистанция фокусировки: 0.51 м (максимальное увеличение 0.11х)

Угол поля зрения: 47.4°

Конструкция объектива: 13 элементов в 9 группах, из них 1 асферический, 3 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 4 с высокой рефракцией (HR)

Диаметр светофильтра: 58 мм

Число лепестков диафрагмы: 9

Вес: 220 г

Размеры: 68 х 58.6 мм

Дата анонса: апрель 2025 г

Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, чехол

Страна производства: Китай