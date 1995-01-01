Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro – объектив профессионального уровня: светосильный, резкий, быстрый по фокусу и с превосходным боке. Он прекрасно подойдет для портретной съемки (портреты по пояс, в полный рост, в интерьере), уличной и travel фотографии, натюрмортов и множества других сюжетов. Единственным недостатком можно назвать только большие размеры и вес – его корпус крупнее и тяжелее большинства аналогичных 50/1.4 для беззеркальных камер. Это объясняется тем, что исправление аберраций, которое у фирменных объективов может отчасти происходить программно, Viltrox приходится решать только с помощью сложных оптических схем.

Оптическая схема AF 50mm f/1.4 Pro действительно впечатляет: целых 15 элементов в 11 группах, из них несколько специальных: в частности, 1 сверхточный асферический, который исправляет геометрическую дисторсию и кривизну поля, 3 элемента со сверхнизкой дисперсией (ED), подавляющие хроматические аберрации (появление ложных цветов), и 8 элементов с высокой рефракцией (HR), обеспечивающих высокую резкость от центра до самых краев изображения. Диафрагма 11-лепестковая, скругленная, поэтому расфокусированные блики сохраняют округлую форму при диафрагмировании. Как можно видеть из графиков MTF, объектив обладает отличной резкостью при полностью открытой диафрагмой, которая становится еще выше при закрытии на 1-2 ступени (пик достигается приблизительно при f/4). Боке очень приятное, без «нервозности», усиления контуров или резких линий в расфокусированных областях. Блики получаются равномерно заполненными, без пористой («луковой») структуры.

Корпус полностью выполнен из металла, с внутренними уплотнителями, защищающими от проникновения пыли и влаги, и резиновым кольцом в области байонетного крепления. На байонете также располагается USB-C порт для обновления прошивки по мере выхода новых версий – это дает возможность, например, решать проблемы совместимости с камерами, которые выйдут позже, а также улучшать работу автофокуса. На корпусе предусмотрено кольцо для управления диафрагмой, которое может работать как с отсечками («кликами»), так и полностью плавно. Есть одна многофункциональная программируемая кнопка и стандартный переключатель между автоматической и ручной фокусировкой.

Фокусировка осуществляется с помощью пары магнитных HyperVCM моторов, которые работают очень быстро и практически бесшумно (обратите внимание, в выключенном состоянии они перемещаются свободно, поэтому вы сможете услышать стуки, если потрясти объектив). Благодаря использованию «плавающих» групп линз, качество изображения не падает при фокусировке на минимальной дистанции (МДФ = 0.45 м), а также минимизируется так называемое «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокуса). Также следует иметь в виду, что компания Sony сейчас (по состоянию на начало 2026 года) ограничивает скорость серийной съемки своих камер до 15 кадров в секунду при использовании объективов от сторонних производителей

В целом, Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro можно назвать выдающимся объективом – качество на уровне современного Sony FE 50mm f/1.4 GM по вдвое меньшей цене, что делает его очевидным выбором для фотографов с ограниченным бюджетом.

Характеристики