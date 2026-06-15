Объектив Viltrox AF 35mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094637 Артикул: б/у-РнД 2026-06-15/1 Код товара: УТ-00094637 Артикул: б/у-РнД 2026-06-15/1 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 159637 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 16a4101448

Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки, коробка, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.



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Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 16a4101448

Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки, коробка, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.



---



🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из 36 розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте! Видео Наш обзор

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