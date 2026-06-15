Объектив Viltrox AF 35mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00094637
Артикул:б/у-РнД 2026-06-15/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: 159637
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 16a4101448
Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки, коробка, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
---
🔥 Выгодный Тrаdе-In
✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России
🏪 Самовывоз без предоплаты из 36 розничных фотомагазинов
❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки.
☎ Звоните и заказывайте!