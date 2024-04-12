Объектив Viltrox AF 35mm f/1.8 FE-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074865
Артикул : б/у-НМ 2024-04-12
Причина уценки:
без следов эксплуатации, НЕТ байонетной крышки
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139865
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
63.2°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (2 асферических, 2 со сверхнизкой дисперсией, 2 с высокой рефракцией HR)
Физические характеристики
Вес
340 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации, НЕТ байонетной крышки
s\n: 16A1105883
Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда, коробка, чехол, документы
Гарантия 90 дней.
-----