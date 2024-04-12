Объектив Viltrox AF 35mm f/1.8 FE-mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074865 Артикул : б/у-НМ 2024-04-12

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Задать вопрос Причина уценки: без следов эксплуатации, НЕТ байонетной крышки 35 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139865 Байонет Sony E Диаметр светофильтра, мм 55 Относительное отверстие 1:1.8 Минимальная диафрагма 1:16 Минимальная дистанция фокусировки 0.4 м Угол поля зрения 63.2° Конструкция объектива 10 элементов в 8 группах (2 асферических, 2 со сверхнизкой дисперсией, 2 с высокой рефракцией HR) Физические характеристики

Вес 340 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без следов эксплуатации, НЕТ байонетной крышки

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: 16A1105883

Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда, коробка, чехол, документы

Гарантия 90 дней.

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