Описание

Автофокусный объектив для беззеркальных камер. Поддерживаются все функции современных камер, такие как фокусировка по лицам и глазам людей и животных. Качество изготовления на очень хорошем уровне, корпус металлический, есть USB-C порт для обновления программного обеспечения по мере выхода новых версий. Новое многослойное просветляющее покрытие HD nano отлично справляется с ореолами и бликами при контровом и боковом свете, также помогает лепестковая бленда, идущая в комплекте. Диафрагма 9 лепестковая, блики от источников света в нерезкой части кадра очень близки к круглой форме. Диафрагму можно изменять двумя способами: или через камеру (положение А), или вращением кольца на объективе.

Объектив относится к бюджетной категории полнокадровой оптики, поэтому имеет определенные ограничения. Например, при открытой диафрагме объектив демонстрирует снижение контрастности от центра к краям кадра, что можно заметить по графику MTF, а также виньетирование. При закрытии диафрагмы до F4 эти недостатки практически полностью исчезают. Хроматические аберрации заметны слабо.

Объектив отличается небольшими размерами, низким весом и приятной ценой. Его можно с успехом использовать для пейзажной, архитектурной и повседневной съемки, уличной и тревел-фотографии.