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Объектив Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Sony E (состояние 5-) (б/у)

  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
  • AF 27mm F1.2 Pro Sony FE (состояние 5-)
Код товара:УТ-00090922
Артикул:б/у-Н1 К 2026-01-23

Товар не найден

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Описание
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Описание

Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro Sony E (состояние 5-)
Код товара: УТ-00090922

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; мелкие царапины на ободе вокруг передней линзы, потёртость резиновой кнопки на корпусе;
S/n: 00SER3K;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.