Объектив Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Sony E (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00090922 Артикул: б/у-Н1 К 2026-01-23 Код товара: УТ-00090922 Артикул: б/у-Н1 К 2026-01-23 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro Sony E (состояние 5-)

Код товара: УТ-00090922



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; мелкие царапины на ободе вокруг передней линзы, потёртость резиновой кнопки на корпусе;

S/n: 00SER3K;

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro Sony E (состояние 5-)

Код товара: УТ-00090922



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; мелкие царапины на ободе вокруг передней линзы, потёртость резиновой кнопки на корпусе;

S/n: 00SER3K;

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.