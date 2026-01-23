Объектив Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Sony E (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00090922
Артикул:б/у-Н1 К 2026-01-23
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro Sony E (состояние 5-)
Код товара: УТ-00090922
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; мелкие царапины на ободе вокруг передней линзы, потёртость резиновой кнопки на корпусе;
S/n: 00SER3K;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.