Описание

Код товара: 135009

Байонет: Fujifilm X

Фокусное расстояние: 23 мм

Относительное отверстие: 1:1.4

Минимальная диафрагма: 1:16

Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м

Угол поля зрения: 63.4°

Конструкция объектива: 11 элементов в 10 группах (2 со сверхнизкой дисперсией ED, 2 с высоким индексом рефракции HR)

Диаметр светофильтра: 52 мм

Число лепестков диафрагмы: 9

Физические характеристики

Вес: 260 г

Размеры: 65 х 72 мм

Прочие особенности

Дата анонса: май 2020 г

Сайт производителя: http://www.viltrox.com/

Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол

Страна производства: Китай

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: передняя, задняя крышки, коробка, бленда.

Гарантия 90 дней.