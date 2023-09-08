Объектив Viltrox AF 23mm f/1.4 XF Fujifilm Silver (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070009
Артикул : б/у-РнД К 2023-09-08
Причина уценки:
Отличное состояние объектива, есть небольшая потертость на бленде.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135009
Байонет: Fujifilm X
Фокусное расстояние: 23 мм
Относительное отверстие: 1:1.4
Минимальная диафрагма: 1:16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
Угол поля зрения: 63.4°
Конструкция объектива: 11 элементов в 10 группах (2 со сверхнизкой дисперсией ED, 2 с высоким индексом рефракции HR)
Диаметр светофильтра: 52 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 260 г
Размеры: 65 х 72 мм
Прочие особенности
Дата анонса: май 2020 г
Сайт производителя: http://www.viltrox.com/
Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
Страна производства: Китай
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: передняя, задняя крышки, коробка, бленда.
Гарантия 90 дней.