Объектив Viltrox AF 23mm f/1.4 STM для Fujifilm X (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072248
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Практически без следов эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137248
Крепление: Fujifilm X
Формат: APS-C
Фокусное расстояние: 23 мм (APS-C 34.5 мм в 35-мм экв.)
Угол обзора: 63.4°
Оптическая схема: 11 элементов в 10 группах
Диафрагма: f/1.8-f/16, 9 скругленных лепестков
МДФ: 0.3 м
Максимальное увеличение: 0.1x
Фильтры: 52 мм
Автофокус: шаговый мотор STM
Габариты: 65 x 72 мм
Вес: 260 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Практически без следов эксплуатации.
Комплектация: крышки; 2548890;
Гарантия 90 дней.