Объектив Viltrox AF 23mm f/1.4 STM для Fujifilm X (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072248 Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19

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Задать вопрос Причина уценки: Практически без следов эксплуатации. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137248 Крепление: Fujifilm X

Формат: APS-C

Фокусное расстояние: 23 мм (APS-C 34.5 мм в 35-мм экв.)

Угол обзора: 63.4°

Оптическая схема: 11 элементов в 10 группах

Диафрагма: f/1.8-f/16, 9 скругленных лепестков

МДФ: 0.3 м

Максимальное увеличение: 0.1x

Фильтры: 52 мм

Автофокус: шаговый мотор STM

Габариты: 65 x 72 мм

Вес: 260 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Практически без следов эксплуатации.

Комплектация: крышки; 2548890;

Гарантия 90 дней.

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