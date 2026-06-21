Объектив Viltrox AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00094768
Артикул:б/у-Тмн 2026-06-21
Код товара:УТ-00094768
Артикул:б/у-Тмн 2026-06-21
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние отличное, без дефектов
S/n: 41A4100DEJGH
Комплектация: Коробка обе крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние отличное, без дефектов
S/n: 41A4100DEJGH
Комплектация: Коробка обе крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.