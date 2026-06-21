Объектив Viltrox AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094768 Артикул: б/у-Тмн 2026-06-21 Код товара: УТ-00094768 Артикул: б/у-Тмн 2026-06-21 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние отличное, без дефектов

S/n: 41A4100DEJGH

Комплектация: Коробка обе крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Состояние отличное, без дефектов

S/n: 41A4100DEJGH

Комплектация: Коробка обе крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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