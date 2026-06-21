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Объектив Viltrox AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5) (б/у)

  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
  • AF 15mm f/1.7 Air Z-mount (состояние 5)
Код товара:УТ-00094768
Артикул:б/у-Тмн 2026-06-21

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние отличное, без дефектов
S/n: 41A4100DEJGH
Комплектация: Коробка обе крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.