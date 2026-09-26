Объектив Viltrox AF 13mm f/1.4 X-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097636
Артикул:б/у-РнД К 2026-09-26/2
Товар не найден
Описание
Код товара: 162636
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 0103408
Комплектация: Обьектив , крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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