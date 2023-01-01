Описание

Набор из 3 полнокадровых анаморфотных объективов с коэффициентом сжатия 1.33х для профессиональной теле-, видео- и киносъемки. Объективы с разными фокусными расстояниями выполнены в корпусах одинакового размера (102 х 133 мм) и веса (1980 г), также совпадает расположение и углы вращения колец фокуса и диафрагмы, что позволяет быстро заменять объективы без повторной настройки сопутствующего оборудования. Одинаковый ход вращения колец (290°) также значительно облегчает работу ассистента по фокусу (фокус-пуллера). Дистанции четко маркированы (в футах, как и у большинства кинообъективов). Кольца гребенчатые, со стандартными зубьями 0.8 MOD. Передний диаметр 95 мм обеспечивает хорошую совместимость с держателями для светофильтров и компендиумами разных производителей (резьбы для светофильтров у этих объективов нет).

Сжатие 1.33х после дезанаморфирования позволяет получить «кинематографическое» соотношение сторон 2.35:1 из стандартного 16:9, не применяя обрезку и не теряя угол обзора по вертикали. Если в качестве финального требуется соотношение сторон 16:9, его можно легко получить из формата 4:3. Кроме того, объектив создает специфические артефакты: голубые горизонтальные полосы от источников света, а также блики боке в виде вертикальных овалов. Подобные артефакты для кино считаются настолько классическими, что зачастую даже симулируются в процессе постпроизводства. Коэффициент сжатия 1.33х не создает такого выраженного анаморфотного вида, как 1.8х или 2х, но при этом и не снижает качество изображения, как объективы с высокой степенью сжатия.

Качество оптики должно удовлетворить самых требовательных профессионалов: объективы используют сложные оптические схемы (из 18 или 19 элементов), которые успешно корректируют хроматические, сферические и другие виды аберраций, создавая резкое изображение с мягким размытием фона. Единственным исключением является дисторсия, которая вообще характерна для анаморфотных объективов. Ее уровень варьируется в зависимости от фокусного расстояния, но в целом не превышает 3,5%. Эффект «дыхания фокуса» практически отсутствует: при изменении дистанции фокусировки заметить смещение границ кадра очень сложно. Благодаря использованию одинакового просветляющего покрытия (с олеофобными и водоотталкивающими свойствами), цветопередача также не изменяется при смене объективов между собой. На старте в линейку Prime Cine от Viltrox входят объективы с фокусными расстояниями 35, 50 и 75 мм. Производитель также обещает выпустить объективы 25mm T2 и 100mm T2 в ближайшее время.

На момент начала производства объективы этой серии выпускаются только с байонетом Arri PL (может быть легко адаптирован под любую беззеркальную камеру или видеокамеры с байонетами Sony E, Canon EF, Micro 4/3). Позже планируется выпускать ограниченные серии оптики с креплениями Sony E, Nikon Z и Leica L-Mount.

Viltrox – молодой производитель оптики из Китая. Тесное сотрудничество с японской компанией Tokina позволило ему всего за несколько лет выйти на профессиональный уровень.