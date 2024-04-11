Объектив Viltrox 16mm f/1.8 для Sony E (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074860 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-11/1

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139860

Для полнокадровых и кроп (APS-C) беззеркальных камер Sony с байонетом E-mount. 15 элементов в 12 группах, включая три асферические линзы и четыре линзы с низкой дисперсией (ED)

Автофокусировка - быстрый и тихий STM мотор

Нано-покрытие стёкол

Плавающая внутренняя фокусировка Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5.

Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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