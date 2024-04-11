Объектив Viltrox 16mm f/1.8 для Sony E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074860
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-11/1
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
42 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139860
Для полнокадровых и кроп (APS-C) беззеркальных камер Sony с байонетом E-mount.
15 элементов в 12 группах, включая три асферические линзы и четыре линзы с низкой дисперсией (ED)
Автофокусировка - быстрый и тихий STM мотор
Нано-покрытие стёкол
Плавающая внутренняя фокусировка
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5.
Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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