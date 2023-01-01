Осветитель Ulanzi VIJIM R70 RGB Video Light, 8 Вт, 2700-8500К, светодиодный
Код товара : УТ-00053600
Артикул : 2349/R70
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, 1-100%
Индекс CRI
95
Освещенность
1070 лк на 0.5 м, 260 лк на 1 м
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В 2А, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Вес
269 г
Комплектация
осветитель, адаптер для установки в башмак камеры, USB кабель, инструкция
Описание
Компактный светодиодный осветитель с регулируемой температурой белого света и цветными RGB режимами (360 цветов на выбор). Корпус металлический, тыльная сторона магнитная: может крепиться к стальным поверхностям. Устанавливается в башмак камеры или на стандартный штативный винт 1/4". Держатель позволяет вращать и наклонять панель, на нем сбоку расположен холодный башмак для дополнительных аксессуаров.
На панели располагается 158 светодиодов: 44 «холодных», 44 «теплых» и 70 RGB (цветных). Осветитель достаточно мощный (8 Вт). Помимо обычного режима с постоянным свечением есть 20 режимов спецэффектов, имитирующих, например, вспышки от молний, мерцание телеэкрана, работу полицейской мигалки, мерцание неисправной лампочки. Эти режимы пригодятся для записи творческих видеороликов или съемки малобюджетного кино.
Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает примерно 2 часа работы с максимальной яркостью, заряжается через USB-C порт за 2.5 часа, возможна работа с постоянным питанием от USB зарядного устройства. Индекс цветопередачи CRI 95 означает высокую точность передачи оттенков, сохраняется яркость и насыщенность, как при естественном освещении.