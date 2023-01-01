Осветитель Ulanzi VIJIM CL07 Conference Lighting, 7 Вт, 3000-8000К, светодиодный
Код товара : УТ-00053438
Артикул : 2467/CL07
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
7 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, 10 уровней
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
8000
Работа от сети
от USB сетевого зарядного устройства, 5В 2А (не входит в комплект)
Тип крепления
гнездо 1/4"
Прочие характеристики
Вес
105 г
Комплектация
осветитель, кабель USB, инструкция
Описание
Ulanzi VIJIM CL07 – кольцевой светодиодный осветитель со встроенным креплением на экран ноутбука. Встроенные веб-камеры обычно сильно страдают при недостатке освещения, выдавая изображения с сильной зернистостью и цветным шумом. Компактный VIJIM CL07 легко устанавливается на ваш ноутбук и обеспечивает мягкую подсветку лица, а также красивые колечки, отражающиеся в зрачках. Температура белого света настраивается от 3000 до 8000 К, что позволяет подстроиться под освещение от других источников света.
На панели осветителя расположено 36 «холодных» и 36 «теплых» светодиодов, яркость также регулируется. Питание осуществляется по USB: будет достаточно подключить его к USB 3.0 выходу ноутбука, также возможно питание от универсального USB аккумулятора или USB сетевого зарядного устройства. На ножке с нижней стороны предусмотрена штативная резьба 1/4", чтобы установить VIJIM CL07 на настольный штатив (штатив не идет в комплекте) или другое крепление.