Описание

Ulanzi VIJIM CL07 – кольцевой светодиодный осветитель со встроенным креплением на экран ноутбука. Встроенные веб-камеры обычно сильно страдают при недостатке освещения, выдавая изображения с сильной зернистостью и цветным шумом. Компактный VIJIM CL07 легко устанавливается на ваш ноутбук и обеспечивает мягкую подсветку лица, а также красивые колечки, отражающиеся в зрачках. Температура белого света настраивается от 3000 до 8000 К, что позволяет подстроиться под освещение от других источников света.

На панели осветителя расположено 36 «холодных» и 36 «теплых» светодиодов, яркость также регулируется. Питание осуществляется по USB: будет достаточно подключить его к USB 3.0 выходу ноутбука, также возможно питание от универсального USB аккумулятора или USB сетевого зарядного устройства. На ножке с нижней стороны предусмотрена штативная резьба 1/4", чтобы установить VIJIM CL07 на настольный штатив (штатив не идет в комплекте) или другое крепление.