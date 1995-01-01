Портативный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором на 3100 мАч, который обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Температура белого регулируется в пределах от 3200 К («теплый») до 6500 К («холодный»). Максимальная мощность составляет 8 Вт, что обеспечивает световой поток 1250 лм - достаточно яркий для освещения на расстоянии 1-3 метра. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем.

Управление очень простое: сбоку расположен рычажок-выключатель, а также два диска, один из которых регулирует температуру белого света, а второй – яркость. Для создания более мягкого освещения в комплекте идет силиконовый рассеиватель, который надевается на панель как чехол. Также в комплекте цветные желатиновые фильтры, который позволяют создать цветное освещение в креативных целях.

Заряжается Ulanzi VIJIM VL120 через USB-C порт, возможна работа с постоянным внешним питанием от сетевого адаптера (не входит в комплект).