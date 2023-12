Описание

VideoMic GO II – младший брат таких популярных микрофонов как RODE Videomic NTG и NTG-5. Он обладает таким же дизайном корпуса, но компактнее и доступнее для начинающих видеографов и блогеров. VideoMic GO II обеспечивает глубокий, «полнотелый» звук с насыщенным басом, а также чистотой и прозрачностью средних / высоких частот. Микрофон обладает как аналоговым выходом 3.5 мм, так и цифровым USB-C выходом, поэтому он легко подключается к самым разным устройствам: фото- и видеокамерам, смартфонам, планшетам и компьютерам. Острая направленность позволяет отсекать посторонние звуки и фоновые шумы, поэтому VideoMic GO II отлично подойдет как для записи в домашней студии, так и для работы на улице.

Как уже было сказано выше, VideoMic GO II обладает двумя аудиовыходами: с одной стороны располагается аналоговый разъем 3.5 мм, с другой – цифровой USB-C выход. При использовании USB разъема вы можете подключить в 3.5-мм разъем наушники для прямого мониторинга звукозаписи. При использовании аналогового выхода VideoMic GO II работает по простому принципу «plug and play», без какой-либо регулировки настроек (вы можете только отрегулировать усиление сигнала на самой камере).

При использовании USB выхода подключается встроенный процессор сигнала, который обладает рядом полезных функций. В частности, вы можете включить ВЧ-фильтр 75 / 150 Гц, который отсекает низкочастотный шум (от кондиционеров, офисной техники, автомобильного двигателя и т.д.). Вы можете включить усилитель высоких частот, который улучшает прозрачность и звонкость звучания в тех ситуациях, когда вы используете ворсовую ветрозащиту WS12 (продается отдельно). Вы также можете отрегулировать уровень усиления и подключить аттенюатор -20 дБ (снижает чувствительность, помогает избежать перегрузки при слишком громких звуках, а также при расположении микрофона близко к источнику звука). Осуществить эти настройки можно через бесплатные приложения RODE Central (Mac, Windows, iOS, Android), RODE Connect (Mac и Windows) или RODE Reporter (iOS и Android). При этом настройки сохранятся в памяти микрофона. Данные приложения обладают разным функционалом: RODE Central работает только для настройки параметров записи, RODE Reporter дополнительно к этому работает в качестве простого диктофона / аудиорекордера для мобильных устройств, а RODE Connect поможет настроить запись с одного или нескольких микрофонов при организации живых трансляций, подкастов, интервью.

VideoMic GO II компактнее, чем старшие модели VideoMic, поэтому его удобнее использовать с телефонами и небольшими беззеркальными камерами: в частности, он не попадает в кадр при использовании широкоугольных объективов. Крепление микрофона выполнено таким образом, что вы можете немного перемещать его вперед или назад – в зависимости от того, с каким устройством используете. Сам микрофон крепится на антишоковом подвесе Helix, который предотвращает передачу на корпус стуков, щелчков и других подобных шумов, которые могут идти от камеры или настольного крепления. Интересной особенностью подвеса является встроенный фиксатор для кабеля, благодаря которому микрофонный кабель не стучит по корпусу во время съемки в движении. VideoMic GO II устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8" – стандартный размер гнезда для микрофонов. Для установки на некоторые модели штативов вам может потребоваться переходник на резьбу 1/4" или адаптер типа «холодный башмак», которые приобретаются отдельно.

RODE VideoMic GO II работает с питанием от подключенного устройства, поэтому вы можете не переживать за то, что батарейка сядет прямо во время важной съемки. Однако стоит иметь в виду, что некоторые фото- и видеокамеры не подают питание на микрофонный вход – уточните этот момент в инструкции к вашей камере перед покупкой.

В стандартную комплектацию входит:

Микрофон RODE VideoMic GO II

Крепление со встроенным антишоковым подвесом SM8-R

Поролоновая ветрозащита

3.5-мм микрофонный кабель SC14 (TRS)

