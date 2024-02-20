Штативная головка Manfrotto 128LP для видео (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073545
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации, потертости.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Жидкостная видеоголовка Manfrotto 128LP хороший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Головка способна обеспечить плавное панорамирование, превосходный контроль над углами наклона и плавные переходы.
Подробнее:
- Эта миниатюрная штативная головка идеальна для лёгких камер и включает рукоятку для панорамирования.
- Manfrotto 128LP изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования.
- Видеоголовка Manfrotto отличается плавным гидравлическим движением с возможностью фиксации по вертикали и горизонту.
- Рукоятку панорамирования можно поставить как слева, так и справа.
- Опциональные площадки: Manfrotto 625, 323, 394, 577.
- Простая и удобная в использовании.
- Допустимая нагрузка 4 кг
Код товара: 138545
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации, потертости.
Комплектация: голова.
Гарантия 90 дней.