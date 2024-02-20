Описание

Жидкостная видеоголовка Manfrotto 128LP хороший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Головка способна обеспечить плавное панорамирование, превосходный контроль над углами наклона и плавные переходы.

Подробнее:

- Эта миниатюрная штативная головка идеальна для лёгких камер и включает рукоятку для панорамирования.

- Manfrotto 128LP изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования.

- Видеоголовка Manfrotto отличается плавным гидравлическим движением с возможностью фиксации по вертикали и горизонту.

- Рукоятку панорамирования можно поставить как слева, так и справа.

- Опциональные площадки: Manfrotto 625, 323, 394, 577.

- Простая и удобная в использовании.

- Допустимая нагрузка 4 кг

Код товара: 138545

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации, потертости.

Комплектация: голова.

Гарантия 90 дней.