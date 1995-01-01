Бумажный фон из плотной матовой бумаги, не создающей бликов. Поставляется в рулоне шириной 1.35 м, на картонной тубе, упакован в коробку. Цвет зеленый, Greenscreen. Подходит для использования в качестве хромакея. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, также отсутствуют складки или замятия, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемке фон можно отрезать, после чего отмотать новый.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке.