Фон VIBRANTONE 24 Spruce, бумажный, 2.1 x 6 м, темно-зеленый
Код товара:УТ-00062356
Артикул:VBRT2124
Товар не найден
Характеристики
Размеры2.1 x 6 м
Вес (брутто), кг3
ЦветЗеленый
Описание
Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, также отсутствуют складки или замятия, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемке фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 2.1 м.
Поставляется в виде рулона в картонной коробке.