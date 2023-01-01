Фон VIBRANTONE 17 Bordeaux, бумажный, 2.1 x 6 м
Код товара : УТ-00062354
Артикул : VBRT2117
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, также отсутствуют складки или замятия, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемке фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 2.1 м.
Поставляется в виде рулона в картонной коробке.