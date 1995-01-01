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Фон VIBRANTONE 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный

  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
  • 16 Red, бумажный, 1.35 x 6 м, красный
Код товара:УТ-00080149
Артикул:VBRT1116

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Vibrantone 16 Red – фон ярко-красного цвета. Изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, складок, швов, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или помятый в ходе съемки участок фона можно быстро отрезать, отмотав новый кусок из рулона. В случае же с нетканым или тканевым фоном так быстро вернуться к съемке не получится. Длина: 6 м, ширина: 1.35 м.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке. Вес: 2 кг, можно использовать на передвижных «воротах».
Размеры упаковки: 140 х 10 х 10 см.