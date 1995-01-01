Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги c матовой небликующей поверхностью. Он намотан на картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на системы крепления со стандартными распорками. Основным преимуществом бумажных фонов по сравнению с тканевыми или неткаными является то, что бумажные фоны практически не имеют собственной текстуры, также отсутствуют какие-либо швы, складки или замятия, свет ложится равномерно, поэтому ничто не отвлекает зрителя от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемки фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 2.1 м.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке.