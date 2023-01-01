Описание

Универсальный бинокль. Где бы ни находился зритель — на «галерке» стадиона или в партере театра — всегда можно подобрать лучшее увеличение из диапазона от 8 до 17 крат для наблюдения за происходящим действием. Бинокль имеет брызгозащищенное исполнение. Благодаря многослойному просветлению оптики, картинка яркая (даже в легких сумерках) и имеет реальную цветопередачу. Изображение резкое, четкое, без искажений по краю поля зрения даже при увеличении 17х. При смене увеличения подфокусировка не требуется.

Очень удобная эргономика, рычажок зуммирования приспособлен под управление большим пальцем правой руки. Прибор хорошо защищен от небрежного обращения - благодаря конструкции корпуса, удары в области объективов не приведут к двоению изображения.

Жесткий кейс в комплекте. В кейсе предусмотрено место, куда можно положить ключи, небольшой портмоне, сигареты.

Особенности