Описание

Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат Veber Ultra Sport. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает самую яркую картинку в линейке Ultra Sport. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе.

Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку Ultra Sport светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.

Особенности