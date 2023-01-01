Бинокль Veber Ultra Sport БН 10x25
Код товара : УТ-00065438
Артикул : 22298
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
187 г
Характеристики
Относительная яркость
6.25
Диаметр линз, мм
25
Призма
Roof
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
98
Угол поля зрения
5.6°
Описание
Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат Veber Ultra Sport. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает самую яркую картинку в линейке Ultra Sport. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе.
Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку Ultra Sport светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.
Особенности
- Компактный
- Призмы Roof
- Многослойное оптическое просветление всех поверхностей
- Металлический обрезиненный корпус