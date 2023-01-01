Бинокль Veber Silver Line БП 10х42L WP
Код товара : УТ-00065423
Артикул : 28674
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
20.5
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
4.2
Угол поля зрения
5.7°
Описание
Бинокль Veber Silver Line БП 10X42L WP – доступный компактный бинокль серии Silver Line, с широким полем зрения, увеличением 10-крат и диаметром объектива 42 мм. Он станет универсальным помощником в наблюдениях в городе и на природе, подойдет в качестве туристического и спортивного бинокля, будет под рукой в самый нужный момент. В серию Silver Line объединены легкие водонепроницаемые бинокли с центральной фокусировкой, оптикой из стекла BaK4 с полным просветлением всех поверхностей FMC и серебренным покрытием Silver Coating. Благодаря конструкции на базе Roof-призм в ударостойком пластиковом корпусе, бинокли Silver Line имеют небольшой вес и отличную эргономику.
Светосильный бинокль
Светосильные бинокли с большим диаметром выходного зрачка формируют яркое четкое контрастное изображение даже в условиях плохой освещенности – затененном лесу или наступающих сумерках.
Естественные цвета
Свет, многократно проходящий через оптическую систему бинокля, не искажается – картинка наблюдаемая в окуляре сохраняет естественные цвета. Прибор поможет изучать окружающий мир с максимальной детализацией и без искажений.
Широкое поле зрения
Бинокль Veber Silver Line БП 10X42L WP с линейным полем зрения 99.5 м на расстоянии 1000 предоставляет возможность наблюдать пространство, отыскивать и «вести», не теряя из вида, движущиеся объекты. В линейку Silver Line входят бинокли с линейным полем зрения от 98м до 122м.
Грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие
На внешнюю сторону объективов и окуляров бинокля нанесено грязе-водоотталкивающее гидрофобное покрытие. Покрытие заставляет воду образовывать капли на линзах, а не растекаться по поверхности – такие линзы легче очистить от загрязнения.
Центральная фокусировка
Центральная фокусировка с удобно расположенным регулировочным кольцом одновременно настраивает оба окуляра бинокля для быстрой смене объектов наблюдения или слежения за перемещающимся объектом.
Удобное наблюдение для людей с особенностями зрения и в очках
Поворотно-выдвижные наглазники Twist-up и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для пользователей в очках (как солнечных, так и корректирующих зрение) и без них. Также в устройстве реализована диоптрийная коррекция для людей, имеющих разную силу зрения на глазах и регулировка межзрачкового расстояния в широком диапазоне.
Прочный обрезиненный корпус из ABS-пластика
Прочный облегченный корпус из ABS-пластика надежно защищает оптику от результатов случайных падения. Резиновое покрытие устойчиво к царапинам, а также обеспечивает надежный хват за счет сцепления с рукой. Бинокль надолго сохранит работоспособность и внешний вид. Легкий бинокль можно взять с собой на прогулку, в лес, в поход или длительную поездку.
Для наблюдений в дождь и туман
Бинокль подходит для наблюдений во время осадков – снега, дождя или тумана, при температурах от -10 до +45°С. Водозащищенный прибор способен также выдержать кратковременное погружение в воду. Корпус бинокля заполнен азотом для защиты от влаги, пыли и песка. Благодаря этому, линзы не подвержены запотеванию при резкой смене температур и высокой влажности.
Возможность установки на штатив
Бинокль может устанавливаться на штатив с использованием штативного адаптера, для проведения длительных стационарных наблюдений. Для этого на фронтальной части бинокля между объективами располагается резьбовое отверстие 1/4", спрятанное под крышку. Туда крепится винт штативного адаптера (установленного на штативе) с соответствующей резьбой. Штатив и штативный адаптер приобретаются дополнительно. Штатив разгружает руки и снижает усталость глаз наблюдателя, помогая избегать шевеления, естественного при наблюдении «с рук».
Бережное хранение и транспортировка
Сдвоенные крышки окуляров и нетеряемые крышки объективов обезопасят линзы бинокля от царапин и повреждений во время транспортировки. Для бережного хранения и транспортировки в комплект также входит полужесткая сумка-кейс с шейным ремнем на карабинах.
Особенности
- Увеличение 10х, диаметр объектива 42 мм
- Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м – 99,5 м
- Призмы Roof из стекла Bak-4
- Полное многослойное просветляющее покрытие FMC
- Покрытие призм Silver Coating
- Высокое светопропускание и естественное изображение
- Линзы с улучшенными водо-грязеотталкивающими свойствами
- Центральная фокусировка
- Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up
- Компактные габариты и малый вес
- Облегченный корпус и подвижные детали из ABS-пластика
- Отделка корпуса резиной
- Защитные нетеряемые крышки объективов и сдвоенные крышки окуляров
- Защита от влаги WP (заполненный азотом корпус)
- Возможность установки на штатив (через адаптер)