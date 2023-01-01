Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50
Код товара : УТ-00065419
Артикул : 24593
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
800 г
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
20
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
7.1
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
113
Описание
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля 7x50 Veber Free Focus БПШ максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Особенности
- Увеличение 7х, диаметр объектива 50 мм.
- Призмы Porro
- Широкоугольный
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Без механизма фокусировки
- Настройка межзрачкового расстояния для удобства пользования
- Металлический корпус
- Отделка корпуса резиной
- Влагозащищенный
- Возможность установки на штатив (через адаптер)