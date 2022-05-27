Бинокль Veber free focus 8х40 WA 156m/1000m (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00059753
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-05-27
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 124753
Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами.
Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 8x40 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: чехол, крышки 4 шт, ремень.
Гарантия 14 дней.