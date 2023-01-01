«Эврика» это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль обладает ярким и красочным дизайном, прост в использовании и полностью безопасен. Корпус бинокля имеет мягкое резиновое покрытие, благодаря которому он не скользит в руках и выдерживает падения с небольшой высоты. Линзы из оптического стекла обеспечивают 6-кратное увеличение, для формирования яркого изображения на них нанесено многослойное просветляющее покрытие. Благодаря минимальному межзрачковому расстоянию 52 мм бинокль «Эврика» подходит для детей возрастом от 3 лет.