Бинокль детский Veber Эврика 6x21, зеленый / синий
Код товара:УТ-00065442
Артикул:25520
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм21
Кратность увеличения6
Угол поля зрения6.5
Диаметр выходного зрачка, мм3.25
Относительная яркость12
Сумеречный фактор11
Минимальное расстояние фокусировки, м2.5
Расстояние между окулярами, мм52 - 64
ПризмаRoof
Вес170 г
Комплектациябинокль, чехол, ремешок, салфетка для оптики
Размеры95 х 111 х 34 мм
Страна производстваКитай
Описание
«Эврика» это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль обладает ярким и красочным дизайном, прост в использовании и полностью безопасен. Корпус бинокля имеет мягкое резиновое покрытие, благодаря которому он не скользит в руках и выдерживает падения с небольшой высоты. Линзы из оптического стекла обеспечивают 6-кратное увеличение, для формирования яркого изображения на них нанесено многослойное просветляющее покрытие. Благодаря минимальному межзрачковому расстоянию 52 мм бинокль «Эврика» подходит для детей возрастом от 3 лет.
Важные особенности
- регулировка расстояния между зрачками от 52 до 65 мм: подходит для детей от 3 лет и старше
- передняя линза заглублена, чтобы ее было непросто поцарапать
- очень мягкие и эластичные наглазники защитят от синяков при неаккуратном использовании
- колесико фокусировки специально сделано большим, его легко вращать маленькими пальчиками
- в комплекте имеется ремешок, чтобы носить бинокль на шее