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Бинокль детский Veber Эврика 6x21, зеленый / синий

  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
  • Эврика 6x21, зеленый / синий
Код товара:УТ-00065442
Артикул:25520

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

«Эврика» это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль обладает ярким и красочным дизайном, прост в использовании и полностью безопасен. Корпус бинокля имеет мягкое резиновое покрытие, благодаря которому он не скользит в руках и выдерживает падения с небольшой высоты. Линзы из оптического стекла обеспечивают 6-кратное увеличение, для формирования яркого изображения на них нанесено многослойное просветляющее покрытие. Благодаря минимальному межзрачковому расстоянию 52 мм бинокль «Эврика» подходит для детей возрастом от 3 лет.

Важные особенности

  • регулировка расстояния между зрачками от 52 до 65 мм: подходит для детей от 3 лет и старше
  • передняя линза заглублена, чтобы ее было непросто поцарапать
  • очень мягкие и эластичные наглазники защитят от синяков при неаккуратном использовании
  • колесико фокусировки специально сделано большим, его легко вращать маленькими пальчиками
  • в комплекте имеется ремешок, чтобы носить бинокль на шее