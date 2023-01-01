Бинокль детский Veber Эврика 6x21, зеленый / синий
Код товара : УТ-00065442
Артикул : 25520
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес
170 г
Характеристики
Призма
Roof
Описание
«Эврика» это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль обладает ярким и красочным дизайном, прост в использовании и полностью безопасен. Корпус бинокля имеет мягкое резиновое покрытие, благодаря которому он не скользит в руках и выдерживает падения с небольшой высоты. Линзы из оптического стекла обеспечивают 6-кратное увеличение, для формирования яркого изображения на них нанесено многослойное просветляющее покрытие. Благодаря минимальному межзрачковому расстоянию 52 мм бинокль «Эврика» подходит для детей возрастом от 3 лет.
Важные особенности
- регулировка расстояния между зрачками от 52 до 65 мм: подходит для детей от 3 лет и старше
- передняя линза заглублена, чтобы ее было непросто поцарапать
- очень мягкие и эластичные наглазники защитят от синяков при неаккуратном использовании
- колесико фокусировки специально сделано большим, его легко вращать маленькими пальчиками
- в комплекте имеется ремешок, чтобы носить бинокль на шее