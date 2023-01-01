Недорогой бинокль-игрушка. Увеличение 3х – как у классических театральных биноклей. Широкое поле зрения упрощает поиск интересующего объекта. Благодаря межзрачковому расстоянию 52 мм бинокли «Эврика» подходят даже самым маленьким – детям от 3 лет и старше. Линзы бинокля немного утоплены в корпус, чтобы их было непросто поцарапать. Благодаря ярким расцветкам бинокль легче найти, если его потеряли в траве или на пляже.