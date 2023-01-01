Бинокль Veber Classic БПЦ 8х30 VL
Код товара : УТ-00065410
Артикул : 10948
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
500 г
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
15
Минимальное расстояние фокусировки
5
Диаметр линз, мм
30
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
3.75
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
136
Описание
Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL – классический «полевой» бинокль. Благодаря его широкому полю зрения, цель легко не только обнаружить, но и сопровождать — даже при движении в транспортном средстве. Малые размеры и вес, комфортные наглазники окуляров — облегчают работу при длительных наблюдениях. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса данная модель хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) при случайных ударах. Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности
- Увеличение 8х
- Диаметр объектива 30 мм
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 136 м
- Ударопрочность
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.