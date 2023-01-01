Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 8*30 VL – классический «полевой» бинокль. Благодаря его широкому полю зрения, цель легко не только обнаружить, но и сопровождать — даже при движении в транспортном средстве. Малые размеры и вес, комфортные наглазники окуляров — облегчают работу при длительных наблюдениях. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса данная модель хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) при случайных ударах. Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности

Увеличение 8х

Диаметр объектива 30 мм

Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 136 м

Ударопрочность

Призмы Porro

Металлический корпус

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.