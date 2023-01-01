Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет классические «морские» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и удерживать цель в поле зрения, например, при качке. Линзы объектива имеют диаметр 50 мм (они собирают в 2 раза больше света, чем линзы диаметром 35 мм), это позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортным, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках).

Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие на линзах объективов и окуляров.