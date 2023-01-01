Бинокль Veber Classic БПЦ 16х50 VL
Код товара : УТ-00065411
Артикул : 10953
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
820 г
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
8
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Описание
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог – Veber Classic БПЦ 15x50. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Особенности
- Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм.
- Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Металлические корпус и подвижные детали
- Отделка корпуса искусственной кожей (VL)
- Возможность установки на штатив (через адаптер, продается отдельно)
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.