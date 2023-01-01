Описание

Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог – Veber Classic БПЦ 15x50. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Особенности

Увеличение 16х, диаметр объектива 50 мм.

Призмы Porro из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Металлические корпус и подвижные детали

Отделка корпуса искусственной кожей (VL)

Возможность установки на штатив (через адаптер, продается отдельно)

Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.