Бинокль Veber Classic БПШЦ 8х40 VRWA, камуфлированный
Код товара : УТ-00065414
Артикул : 10965
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
700 г
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
5
Диаметр линз, мм
40
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
143
Угол поля зрения
8.2°
Описание
Бинокль имеет классические «полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 собирает на 70% больше света, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. Бинокль имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
- Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм
- Ударопрочный
- Возможность использования в темное время суток
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной (VR)
- Широкоугольный (WA)
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.