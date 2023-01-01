Описание

Бинокль Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.

Особенности

Увеличение 7х

Диаметр объектива 35 мм

Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 149 м

Небольшой вес и габариты

Ударопрочность

Призмы Porro

Металлический корпус

Усиление подвижных деталей металлом

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной

Камуфлированный

Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.