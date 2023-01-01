Бинокль Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA, камуфлированный
Код товара : УТ-00065413
Артикул : 10964
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
700 г
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
5
Диаметр линз, мм
35
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Описание
Бинокль Veber Classic БПШЦ 7х35 VRWA имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
Особенности
- Увеличение 7х
- Диаметр объектива 35 мм
- Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 149 м
- Небольшой вес и габариты
- Ударопрочность
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной
- Камуфлированный
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.