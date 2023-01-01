Описание

Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA – классический «полевой» бинокль для обнаружения и сопровождения цели – в обрезиненном влагозащищенном металлическом корпусе с многослойным просветляющим покрытием оптики. Широкое поле зрения (угол поля зрения 6.8 град) позволяет обнаружить и вести удаленную цель, увеличение 10х - рассматривать детали, а объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в глубоких сумерках. Бинокль подойдет для туристов, охотников, орнитологов и других любителей наблюдать за окружающей средой, при этом естественное дрожание рук наблюдателя не будет вызывать дискомфорта и потери объекта из поля зрения.

Просветленная оптика и призма бинокля Porro

Ахроматические объективы с линзами диаметром 50 мм формируют изображение с высокой яркостью и контрастностью. Окуляры с увеличенным диаметром линз 25 мм имеют высокую разрешающую способность. Благодаря этому, общее качество картинки прибора однозначно выше, чем у биноклей того же класса. В конструкции бинокля используются porro-призмы из стекла с высоким показателем преломления Bаk-4 в компактном корпусе толщиной 65 мм. На все линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается чистой, четкой и яркой.

Легкое управление и настройка

Фокусировка осуществляется при помощи центрального фокусировочного кольца с резиновой накладкой и насечками, расположенного между оптическими трубами. Дополнительное диоптрийное кольцо фокусировки на правом окуляре позволят навести резкость и настроить прибор под индивидуальные особенности зрения, например, если «диоптрии глаз» отличаются. Поворотно-выдвижные наглазники окуляров конструкции twist-up регулируют расстояние от глаз пользователя до линз окуляров. Чтобы сделать наблюдение комфортнее, наглазники можно выдвинуть (или оставить в начальном положении - это удобнее для человека в очках). Для комфортного длительного наблюдения бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на штатив (через дополнительно приобретаемый адаптер).

Хранение и транспортировка

Для предотвращения попадания пыли на оптику в комплекте идут защитные не теряемые крышки линз и сдвоенная крышка окуляров, которая также может крепиться к корпусу бинокля. Бинокль поставляется в полужесткой сумке для хранения и транспортировки комплекта с поясным креплением, регулируемым плечевым ремнем и клапаном на карабине.

Особенности