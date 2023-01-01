Описание

Бинокль Veber БПЦ Zoom 8-32x50 – среднеразмерный бинокль переменной кратности с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Максимальный диапазон зуммирования — от 8х до 32х (следует помнить, что при увеличении 32х, светосила прибора минимальна, поэтому наблюдать возможно только хорошо освещенные объекты). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки.

Трудноистираемое многослойное (синее) просветвление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов.

Хорошо выраженный стереоэффект.

Бинокль хорошо «держит» фокус во всем диапазоне зуммирования, подфокусировка для сохранения объектов наблюдения в резкости — минимальна.

Особенности

Плавное изменение кратности от 8 до 32 крат

Центральная фокусировка

Призмы Porro

Трудноистираемое многослойное просветление оптическое элементов

Металлический обрезиненный корпус

Влагозащищенный

Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.