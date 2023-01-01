Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32x50
Код товара : УТ-00065433
Артикул : 19709
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
800 г
Характеристики
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Описание
Бинокль Veber БПЦ Zoom 8-32x50 – среднеразмерный бинокль переменной кратности с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Максимальный диапазон зуммирования — от 8х до 32х (следует помнить, что при увеличении 32х, светосила прибора минимальна, поэтому наблюдать возможно только хорошо освещенные объекты). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки.
Трудноистираемое многослойное (синее) просветвление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов.
Хорошо выраженный стереоэффект.
Бинокль хорошо «держит» фокус во всем диапазоне зуммирования, подфокусировка для сохранения объектов наблюдения в резкости — минимальна.
Особенности
- Плавное изменение кратности от 8 до 32 крат
- Центральная фокусировка
- Призмы Porro
- Трудноистираемое многослойное просветление оптическое элементов
- Металлический обрезиненный корпус
- Влагозащищенный
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.