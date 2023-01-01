Описание

Бинокль Veber БПЦ ZOOM 10-30*60– самый мощный в семействе Veber ZOOM, с хорошей светосилой и качественной картинкой. Имеет большие габариты и вес, поэтому рекомендуется при длительных наблюдениях использовать фотоштатив или монопод (переходник для крепления приобретается отдельно). Со штативом Veber ZOOM 10–30×60 можно использовать как астробинокль. Корпус — металл, обклеенный гидрофобной резиной. Тем не менее, обращаться с прибором следует аккуратно. Небольшой удар в области объективов (т. к. возникает большой рычаг) может привести к сбою настройки, и как следствие, двоению изображения.

Бинокли с таким высоким увеличением хорошо подходят для использовании на полигонах при проведении стрельбищ.

Особенности

Возможность установки на штатив

Плавное изменение кратности

Центральная фокусировка

Призмы Porro

Трудноистираемое многослойное просветление оптическое элементов

Металлический обрезиненный корпус

Влагозащищенный

Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.