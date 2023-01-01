Бинокль Veber БПЦ ZOOM 10-30x60
Код товара : УТ-00065434
Артикул : 10944
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
1100 г
Характеристики
Диаметр линз, мм
60
Призма
Порро
Описание
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 10-30*60– самый мощный в семействе Veber ZOOM, с хорошей светосилой и качественной картинкой. Имеет большие габариты и вес, поэтому рекомендуется при длительных наблюдениях использовать фотоштатив или монопод (переходник для крепления приобретается отдельно). Со штативом Veber ZOOM 10–30×60 можно использовать как астробинокль. Корпус — металл, обклеенный гидрофобной резиной. Тем не менее, обращаться с прибором следует аккуратно. Небольшой удар в области объективов (т. к. возникает большой рычаг) может привести к сбою настройки, и как следствие, двоению изображения.
Бинокли с таким высоким увеличением хорошо подходят для использовании на полигонах при проведении стрельбищ.
Особенности
- Возможность установки на штатив
- Плавное изменение кратности
- Центральная фокусировка
- Призмы Porro
- Трудноистираемое многослойное просветление оптическое элементов
- Металлический обрезиненный корпус
- Влагозащищенный
Бинокль прошел индивидуальную настройку в сервисном центре компании, о чем свидетельствует наклейка с фамилией или номером мастера на корпусе прибора.