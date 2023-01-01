Описание

Монокуляр Veber 8х42 WP с дальномерной шкалой и компасом предоставляет пользователю возможность наблюдать удаленные объекты с увеличением 8 крат, производить подсчеты высот и расстояний, а также ориентироваться в пространстве.

В оптической системе призм Roof монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением MC дают изображение без каких-либо искажений.

Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро навести на объект. Большое удаление выходного зрачка и поворотно-выдвижной наглазник окуляра (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках.

Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.

Монокуляр Veber 8х42WP имеет обрезиненный, защищенный от воды и пыли корпус со степенью защиты IP65.

Комплектация