Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом и дальномерной шкалой
Код товара : УТ-00065448
Артикул : 25838
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Монокуляр Veber 8х42 WP с дальномерной шкалой и компасом предоставляет пользователю возможность наблюдать удаленные объекты с увеличением 8 крат, производить подсчеты высот и расстояний, а также ориентироваться в пространстве.
В оптической системе призм Roof монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением MC дают изображение без каких-либо искажений.
Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро навести на объект. Большое удаление выходного зрачка и поворотно-выдвижной наглазник окуляра (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках.
Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.
Монокуляр Veber 8х42WP имеет обрезиненный, защищенный от воды и пыли корпус со степенью защиты IP65.
Комплектация
- Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом
- Салфетка для очистки оптики
- Ремешок
- Защитные крышки объектива и окуляра
- Чехол
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон