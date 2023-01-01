Описание

Монокуляр Veber 7-21x21 Zoom - компактный оптический прибор для наблюдения за окружающей средой с переменным увеличением 7х-21х. Кто сказал, что в театр ходят только с биноклем? Нарядный, легкий и очень компактный монокуляр Veber 7-21x21 ZOOM в красном корпусе можно взять с собой и на концерт, и на прогулки по городу. Он окажется у вас под рукой в любой момент, когда захочется лучше рассмотреть какие-либо детали, ведь монокуляр можно держать в кармане куртки, в дамской сумочке или в бардачке машины.

Для изготовления призмы оборачивающей системы (Roof) применяется стекло BАK-4 с многослойным просветлением (FMC). Линзы из оптического стекла (также с многослойным просветлением) объектива и окуляра обеспечивают яркое и четкое изображение даже при плохом освещении или в сумерках.

Кольцо масштабирования размера изображения (зум) с резиновым колесом прокрутки находится сверху корпуса монокуляра. Параллельно ему находится диоптрийное кольцо с подстройкой под разное зрение.

Внизу корпуса находится отверстие с резьбой 1/4", позволяющее установить монокуляр на штатив, монопод или закрепить в держателе.

В комплект входит мягкий чехол для хранения монокуляра.

Особенности